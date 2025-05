Départ de Mbappé : Furieux, le Real Madrid a choisi une date !

Comme il l'a exprimé en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps aimerait récupérer ses joueurs plus tôt que prévu. Alors que la date officielle est fixée au 2 juin, le sélectionneur des Bleus voudrait avoir plus de temps de préparation avec son équipe avant la demi-finale de la Ligue des Nations. Toutefois, plusieurs clubs - notamment le Real Madrid - refuseraient de lâcher leurs protégés prématurément.

Ce mercredi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l'équipe de France . Lors de sa conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a fait savoir qu'il aimerait récupérer ses protégés plus tôt que la date prévue, et ce, pour préparer au mieux la demi-finale de la Coupe de France , programmée le jeudi 5 juin.

Deschamps souhaite rassembler ses joueurs trois jours plus tôt

Alors que la trêve internationale débute officiellement le 2 juin, Didier Deschamps souhaiterait rassembler ses joueurs trois jours plus tôt. Toutefois, à en croire L'Equipe, plusieurs clubs refuseraient de lui faire cette fleur, ayant exprimé leur « grogne » et se réfugiant derrière le règlement FIFA. Et malheureusement pour le patron des Bleus, le Real Madrid de Kylian Mbappé fait partie de ces équipes.