Luis Enrique boucle un énorme coup au PSG, c’est officiel !

C'est enfin officiel ! Après de nombreux mois d'attente, Luis Campos a finalement scellé son avenir en s'engageant avec le PSG jusqu'en 2030. Une prolongation importante puisqu'elle confirme que la volonté du club parisien de miser enfin sur la stabilité et le long terme. Et Luis Enrique n'est pas étranger à cette grande signature.

Pendant de longues semaines, le projet du PSG, qui a porté ses fruits cette saison, semblait en danger. Et pour cause, l'architecte du renouveau parisien, Luis Campos, voit son contrat s'achever en juin prochain et son départ était même la tendance forte. Et pourtant, jeudi, QSI a publié un communiqué pour officialiser la prolongation du dirigeant portugais : « Qatar Sports Investments (QSI) annonce aujourd'hui le renouvellement du mandat de Luis Campos en tant que conseiller sportif. M. Campos a rejoint QSI en juin 2022 pour un mandat de trois ans, et a renouvelé son contrat pour cinq années supplémentaires, jusqu'en 2030 ». Un nouveau rôle sur le très long terme pour Luis Campos.

Luis Enrique voulait conserver Luis Campos Une annonce qui a du ravir Luis Enrique. Et pour cause, le technicien espagnol, qui a lui prolongé depuis plusieurs semaines avec le PSG, n'a jamais caché sa volonté de voir rester Luis Campos avec lequel il entretient une excellente relation. « J'aimerais que Luis Campos continue au club. J'ai commencé avec lui, j'aimerais finir avec lui », confiait par exemple récemment Luis Enrique, qui a bien conscience que la pérennité du projet parisien repose en grande partie sur le duo qu'il forme avec son conseiller sportif. Et le PSG aussi.