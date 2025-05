Le PSG valide un coup «spectaculaire» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pari gagnant pour Luis Enrique. A la surprise générale, le coach du PSG avait décidé de positionner Ousmane Dembélé au poste de numéro 9. Un coup qui s'est avéré payant. En se rapprochant du but, le champion du monde 2018 a gagné en efficacité et est devenu beaucoup plus spectaculaire selon les mots employés par Achraf Hakimi.

Critiqué en début de saison, Luis Enrique a fait taire les sceptiques grâce à des principes forgées dans son esprit, mais aussi grâce à quelques coups gagnants. Le plus significatif est certainement le replacement d’Ousmane Dembélé dans l’axe. Positionné dans un rôle de numéro 9, le champion du monde 2018 a réalisé la saison la plus aboutie de sa carrière. Avec 21 buts en championnat, Dembélé a été sacré meilleur joueur de la saison lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP.

Dembélé valide le coup de Luis Enrique D’ailleurs, ses premiers mots avaient été pour Luis Enrique. « Ma position, je suis beaucoup plus proche du but et je suis beaucoup plus lucide devant le but grâce à cette position de numéro 9. Je m’entraîne comme d’habitude. J’essaye de m’améliorer chaque jour » avait déclaré Dembélé devant un Didier Deschamps, qui se montre réticent à installer le Parisien dans l’axe de l’attaque à la place de Kylian Mbappé.