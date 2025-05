Un Ballon d’or bientôt au PSG, Dembélé menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Ousmane Dembélé devenait le Ballon d’or 2025. Repositionné dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, le champion du monde tricolore est devenu une véritable machine à marquer au point d’être un sérieux prétendant à la récompense individuelle suprême. Cependant, deux obstacles se dressent sur sa route...

Ousmane Dembélé (28 ans) vit la saison la plus aboutie de sa carrière : tant statistiquement avec ses 33 buts marqués au PSG et collectivement puisque l’équipe de Luis Enrique peut réaliser le quadruplé : le Trophée des champions et la Ligue 1 déjà acquis en attendant les finales de la Coupe de France et la Ligue des champions.

«Le Ballon d'or ? On me chambre beaucoup sur ça» De par son impact dans le jeu du PSG et sur le plan statistique, Ousmane Dembélé est éligible au Ballon d’or 2025. Un point qui lui vaut quelques blagues comme il l’a révélé pendant le Media Day au Campus PSG mercredi. « Le Ballon d'or ? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça, mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel. Avant de penser à moi je pense à l'équipe et au club ».