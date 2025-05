PSG : Dembélé aux États-Unis, «c’est exceptionnel»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG va disputer sa première Coupe du monde des Clubs. La compétition se déroulera aux États-Unis et Ousmane Dembélé a déjà hâte d’y être. Le numéro 10 parisien s’est effectivement prononcé sur cet évènement et il ne cache pas son impatience et annonce que ce sera exceptionnel.

Du 14 juin au 13 juillet prochain, les Etats-Unis organiseront la Coupe du monde des clubs dans son tout nouveau format pour la première fois. Un format inédit, proche de la vraie Coupe du monde, qui verra s'affronter 32 équipes dont le PSG, placé dans le groupe B en compagnie de l'Atlético de Madrid, de Botafogo et des Sounders de Seattle. Et visiblement, Ousmane Dembélé a déjà hâte de s'envoler vers les USA.

Dembélé a déjà hâte d'être aux Etats-Unis « En plus, c’est aux États-Unis, un très beau pays. Je pense que cette Coupe du Monde [des Clubs] va être exceptionnelle, juste avant la grande Coupe du Monde – pour les pays. Je pense que ça va être une Coupe du Monde [des Clubs] énorme et on a hâte d’y être. Je pense que ça va être un public chaud. Tout le monde va venir à cette Coupe du Monde. On va jouer contre de belles équipes. On a deux matches à Los Angeles et un autre à Seattle. On a hâte d’y être et je pense que ça va être top », assure-t-il dans une interview accordée à la FIFA, avant de poursuivre.