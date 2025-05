Officiel - PSG : Le retour que personne n’a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une annonce à laquelle on ne s'attendait pas. En effet, à l'occasion de sa conférence pour dévoiler sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a officialisé le retour de Lucas Hernandez en équipe de France malgré une saison plus que discrète avec le PSG. Une choix qui réjouit toutefois Luis Enrique.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 noms pour prendre part au Final Four de la Ligue des Nations. Une liste sur laquelle est présent un certain Lucas Hernandez qui fait donc son grand retour en Bleus. Victime d'une rupture des ligaments croisés il y a un an, le défenseur du PSG revient donc en équipe de France à la surprise générale, mais ce n'est pas pour déplaire à Luis Enrique.

Lucas Hernandez de retour en Bleus ! « J’en suis ravi. Tant mieux, il a toujours été un joueur de haut niveau, qui aide l’équipe avec sa mentalité, sa capacité de travail. Il est toujours prêt. Qu’il joue dans l’axe ou sur le côté. Il a un comportement exemplaire, il est toujours prêt à jouer », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.