Le PSG le fait «souffrir», il prévient tout le monde !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG affronte le Stade de Reims en finale de la Coupe de France. Si la formation de Luis Enrique compte bien conserver son titre national, les Rémois eux, savent qu’ils vont souffrir. Néanmoins, Sergio Akieme a affirmé que les siens y croyaient tout de même pour ce choc.

Une finale déséquilibrée pour Reims

Forcément, ce choc sonne comme une répétition générale pour les Rouge et Bleu, alors que d’après plusieurs médias, Luis Enrique entend bien aligner son équipe-type au coup d’envoi ce samedi soir. Du côté de Reims en revanche, la partie s’annonce compliquée. Et pour cause, 16èmes de Ligue 1, les Rémois doivent disputer des barrages face à Metz afin d’espérer se maintenir dans l’élite (1-1 au match aller). Ce contexte particulier laisse présager de l’inquiétude, alors que l’entraîneur Samba Diawara n’avait pas hésité à affirmer que la Coupe de France passait au second plan.