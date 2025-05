PSG : Révolution sans Mbappé, le vestiaire balance !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de s’engager, libre de tout contrat, en faveur du Real Madrid. Cette saison, sans l’ancien numéro 7, tous les attaquants du club parisien défendent ensemble, ce qui fait une énorme différence dans le jeu comme l’a expliqué Vitinha auprès de Rio Ferdinand.

« Si nous n'avions pas ce genre d'aide avec l'attaque, ce serait plus difficile »

Une révolution tactique, qui a son importance selon Vitinha. « C'est très important. C'est plus important. C'est même plus important parce que nous ne sommes pas des profils défensifs. Je ne suis pas un profil défensif. Ce n'est pas un profil défensif même s'il est un petit peu meilleur. Fabian, ce n'est pas un profil défensif. Donc, si nous n'avions pas ce genre d'aide avec l'attaque, ce serait plus difficile pour nous, plus difficile pour la défense », a confié le milieu de terrain portugais sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand.