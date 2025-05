Une star de la télévision lâche l’OM pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Star à la télévision française où il s'est imposé comme le médecin le plus célèbre, Michel Cymes est également un grand du PSG. Et pourtant, dans sa jeunesse, c'était un autre club qu'il supportait et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du grand rival du PSG : l'OM. Interrogé à ce sujet, il explique qu'à l'époque, le club de la capitale n'existait pas encore.

Désormais fan du PSG et même abonné au Parc des Princes depuis près de 20 ans, Michel Cymes n'a pourtant pas toujours supporté le club de la capitale. Du haut de ses 68 ans, le médecin le plus célèbre de la télévision française assure même qu'il était fan de l'OM dans sa jeunesse, à une époque où le PSG n'existait pas encore.

Michel Cymes, ancien fan de l'OM « Non, quand j’étais gamin, le PSG n’existait pas et mon club préféré était l’OM. J’ai entendu des supporters de l’OM dire que le 31, ils iront se coucher à 21 heures. Je n‘y crois pas », assure-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.