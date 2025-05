PSG - Jérôme Rothen : Le mea culpa en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis son arrivée au PSG, Fabian Ruiz a été l’un des joueurs les plus critiqués. En effet, les performances de l’Espagnol n’ont clairement pas fait l’unanimité et les attaques ont été nombreuses. Jérôme Rothen a ainsi fait partie de ces détracteurs, mais voilà que l’ancien du PSG a revu sa position concernant Fabian Ruiz et il a tenu à faire son mea culpa.

Au cours des derniers mois, Fabian Ruiz a montré à quel point il était un joueur important pour le PSG de Luis Enrique. Une parfaite réponse à ses détracteurs qui n’ont pas cessé de l’attaquer pendant un long moment. Il faut dire que l’Espagnol a montré deux visages. Séduisant avec la Roja, Fabian Ruiz était décevant avec le club de la capitale. Ce n’est désormais plus le cas et nombreux ont été ceux à revoir leur avis sur le Parisien. C’est le cas de Jérôme Rothen.

« Je m’en veux » Après avoir critiqué Fabian Ruiz, Jérôme Rothen reconnait aujourd’hui à quel point l’Espagnol est important au PSG. Ainsi, au micro de RMC, l’ancien Parisien a fait son mea culpa, lâchant : « Je pense avoir été critique comme beaucoup sur Ruiz sur ce qu’il apportait au PSG. De ne pas avoir vu son importance, je le reconnais. Je m’en veux d’autant plus que c’est un milieu de terrain et c’est un poste qui m’intéresse d’autant plus que je l’ai pratiqué. Je me disais souvent « mais merde, il manque de prise de prise, de prise d’initiative » ».