«Pas respecté» au PSG, il débarque au Paris FC !

La saison prochaine, le PSG connaîtra le premier vrai derby de son histoire dans l'élite puisque le Paris FC a été promu en Ligue 1 cette saison. Et parmi les ambassadeurs du club récemment passé aux mains de la famille Arnault, Raï est l'un des plus connus. Cependant, Michel Cymes regrette que le PSG ne l'ait pas suffisamment respecté en lui offrant une place dans l'organigramme.

Grand fan du PSG, Michel Cymes suit le club parisien depuis de nombreuses années et garde un merveilleux souvenir des années 1990 puisqu'il est fan de David Ginola et Rai, les deux joueurs qui l'ont le plus marqué dans l'histoire du club parisien. Cependant, le médecin le plus célèbre de la télévision française regrette que le Brésilien, légende du PSG, soit désormais dans l'organigramme du Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1.