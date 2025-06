Luis Enrique : La déclaration d’amour loin du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vécu un grand week-end de fête puisque le club de la capitale a été sacré champion d’Europe après la finale remportée contre l’Inter en Ligue des champions (5-0). Une première dans l’histoire du PSG et notamment grâce au travail de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, un temps aux commandes de sa sélection, a reçu les éloges de son ancien joueur : Dani Olmo.

Luis Enrique a côtoyé Fabian Ruiz bien avant de devenir l’entraîneur du PSG le 5 juillet 2023. En effet, de par son passage de près de quatre années à la tête de la sélection espagnole, le coach du Paris Saint-Germain a pu développer plusieurs joueurs de La Roja et faire de cette équipe la tenante du titre de la Ligue des nations, trophée qu’elle remet en jeu jeudi pendant le Final Four de la nouvelle édition contre l’équipe de France, ainsi que l’Euro 2024 en juillet dernier.

«Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné, et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l'histoire» Luis Enrique a posé les fondations de cette sélection espagnole qui brille sous Luis de la Fuente. Et Dani Olmo n’a pas manqué de le souligner à l’occasion d’une interview accordée à L’Équipe et publiée dans ses colonnes du jour. « Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection. Il l'avait déjà fait avec nous en Seleccion (dont il a été sélectionneur en 2018, puis de 2019 à 2022), où il a créé une base et une idée de jeu incroyables. Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné (la Ligue des nations 2023, l'Euro 2024), et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l'histoire. Je suis très heureux pour lui, pour tout son staff et pour Fabian Ruiz ».