Mbappé - PSG : Le malaise avec Dembélé !

Malgré son statut de capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse ce mercredi. En effet, c'est Ibrahima Konaté qui était face à la presse avant le sélectionneur Didier Deschamps. D'après Jérôme Rothen, Kylian Mbappé a voulu éviter les questions sur le premier sacre du PSG en Ligue des Champions et le potentiel futur Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé.

«Son rêve reste le Ballon d’or »

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi, Jérôme Rothen a tenté d'expliquer l'absence de Kylian Mbappé en conférence de presse. D'après l'ancien international français, le numéro 10 et capitaine des Bleus a voulu éviter les questions sur le sacre historique du PSG en Ligue des Champions et sur le possible futur Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. « En équipe de France, ses coéquipiers ne veulent pas se le mettre à dos. On sait très bien que les réactions peuvent être très dures de la part de Mbappé. Il a un tel poids en équipe de France. Parfois, ça ne me pose pas de problèmes quand il ne vient pas en conférence de presse, après avoir beaucoup parlé. Mais là, il n’est pas venu, parce qu’il savait qu’il aurait été questionné sur le sacre européen du PSG. Il n’aurait pas pu cacher sa frustration. Il n’assume pas. Il aurait pu venir et dire : "J’ai passé des années fantastiques au PSG, la fin me laisse un goût amer, je suis responsable comme le club, et là je suis un peu frustré de voir qu’ils ont gagné la Ligue des champions." Il aurait pu l’expliquer. À côté de ça, il aurait été interrogé sur le Ballon d’or. Il doit être très heureux de voir Ousmane (Dembélé) performer comme ça. Mais son rêve reste le Ballon d’or », a déclaré Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.