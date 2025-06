PSG : Le Qatar veut quitter Paris, l’annonce officielle !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s'apprête à tourner une page de son histoire. Suite au refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, l’état-major qatari travaille désormais sur la construction d'un nouveau stade en banlieue parisienne. Poissy se positionne officiellement en candidate pour accueillir la future enceinte, promettant de répondre aux ambitions grandissantes du PSG.

« C’est un projet qui est bon pour le PSG, bon pour Stellantis, bon pour le territoire »

« Le déclencheur a été l’appel à manifestations d’intérêt auprès des communes d’Île-de-France lancé en février 2024 par Valérie Pécresse (présidente LR de la région). Nous avons réfléchi à plusieurs sites avec le député (Renaissance) Karl Olive, autour de la Ferme du Poult (également à Poissy) et d’Orgeval. Puis la solution Stellantis a émergé, car le conseil départemental a signé une convention foncière avec le groupe, parce que celui-ci veut compacter son usine, que les terrains sont déjà imperméabilisés, etc », confie Pierre Bédier. Le projet consisterait alors à voir le PSG s'installer sur le site du constructeur automobile Stellantis. « Nous les avons présentés l’un à l’autre, car c’est un projet qui est bon pour le PSG, bon pour Stellantis, bon pour le territoire. Il peut y avoir une compatibilité entre une ambition sportive et économique d’une part et un projet industriel d’autre part, estime le président du conseil départemental des Yvelines. Pour Stellantis, la solution consiste à compacter son site pour assurer son avenir et celui de ses 2 000 salariés. Mais aussi à tirer des revenus de la vente de terrains pour investir et améliorer l’outil industriel à Poissy, outil que nous souhaitons maintenir. »