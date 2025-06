PSG : Un coup légendaire annoncé, c'est la fin pour Dembélé ?

Grand artisan du premier sacre du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est le grand favori pour le Ballon d'Or 2025. Présent en conférence de presse ce jeudi, Luis de la Fuente a pris position. Selon le sélectionneur de l'Espagne, Lamine Yamal doit remporter le Graal cette année.

Depuis le départ de Kylian Mbappé le 1er juillet, Ousmane Dembélé est devenu le nouveau leader technique du PSG . Et il endosse parfaitement son rôle. Auteur de performances XXL cette saison, le numéro 10 de Luis Enrique a permis au club de la capitale d'être sacré pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions.

Logiquement, Ousmane Dembélé est le grand favori pour soulever le Ballon d'Or à la fin de cette année 2025 . Toutefois, à en croire Luis de la Fuente - le sélectionneur de l' Espagne - Lamine Yamal doit remporter le Graal, étant plus méritant que le numéro 10 du PSG selon lui.

«Le Ballon d'Or est réservé aux joueurs légendaires »

« Pensez-vous que cette Ligue des Nations pourrait permettre à Lamine Yamal de remporter le Ballon d'Or ? Mon vote est clair : Lamine. Mais il est aussi pour Pedri ou Fabián, n'importe quel Espagnol, parce qu'ils sont les meilleurs. Lamine a un grand avenir et je lui prédis un avenir splendide, pour entrer dans le top 5 de tous les temps. C'est un grand joueur, mais aussi une grande personne. Il a tout ce qu'il faut. Et d'ici, nous le soutiendrons pour qu'il soit sacré. Pour moi, donner le Ballon d'Or, c'est reconnaître qu'il est un grand footballeur, comme Maradona, Pelé, Messi, Cruyff... Et tout cela doit être cumulé à des titres. Mais pour moi, le Ballon d'Or est réservé aux joueurs légendaires », a déclaré Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, en conférence de presse ce jeudi.