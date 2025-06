PSG : Le clan Donnarumma dit non !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec le PSG pour une prolongation. Invité de Radio Sportiva, Enzo Raiola, agent du portier transalpin, s’est de nouveau prononcé sur ce dossier et a reconnu qu’un retour en Serie A n’était pas à l’ordre du jour.

« Comme il l'a dit, nous donnons la priorité à l'équipe avec laquelle il est champion d'Europe et à laquelle il est encore lié par un contrat d'un an. » Interrogé par Radio Sportiva, Enzo Raiola a fait une nouvelle mise au point concernant l’avenir de Gianluigi Donnarumma, engagé jusqu’en juin 2026 avec le PSG. L’agent du portier italien en a également profité pour évoquer les rumeurs évoquant un possible retour en Serie A.

« À ce jour, il est très difficile de voir Donnarumma dans le championnat italien » « À ce jour, il est très difficile de voir Donnarumma dans le championnat italien, je ne parle pas seulement de chiffres mais aussi de projet sportif : en Italie, au-delà de l'Inter qui est arrivée en finale de la Ligue des Champions, il y a Milan et la Juve qui peinent, qui sont en phase de réorganisation, et ces facteurs sont fondamentaux si ces bases ne sont pas sûres pour un joueur comme Donnarumma », a confié Enzo Raiola.