Mbappé : Fake news au Real Madrid ?

Cette saison, Rodrygo n’a pas affiché son meilleur visage au Real Madrid. Certaines rumeurs ont évoqué un malaise chez l’international brésilien, provoqué par l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier. Xabi Alonso a cependant écarté cette hypothèse en affirmant que l’attaquant de 24 ans allait très bien et montrait un bon état d’esprit.

«Il est dans un état d'esprit positif»

« J'ai parlé avec lui hier et il est dans un état d'esprit positif, enthousiaste et prêt quand on a besoin de lui » a confié l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, dans des propos rapportés par AS. Rodrygo n’a disputé que 88 minutes depuis le début de la Coupe du monde des clubs. Xabi Alonso pourrait cependant lui donner un peu plus de temps de jeu ce samedi soir contre le Borussia Dortmund. À suivre...