Kolo Muani - PSG : Le transfert que personne n’attendait ?

Prêté depuis janvier dernier, Randal Kolo Muani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. La Juventus souhaiterait le garder, mais les négociations avec le Paris Saint-Germain semblent bloquer depuis quelques temps. Il devrait donc revenir dès le 15 juillet prochain, alors qu’il ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie depuis un an déjà. Une solution a été trouvée l’hiver dernier avec un prêt de six mois à la Juventus, où il semble avoir convaincu les dirigeants qui aimeraient boucler un nouveau prêt. Et le principal intéressé s’est d’ailleurs exprimé en marge du Mondial des clubs, déclarant notamment : « Je suis très content à la Juventus, j'espère continuer là-bas ».