Kolo Muani : Le transfert qui va dégouter le PSG !

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a dû trouver une solution pour quitter le Paris Saint-Germain et relancer sa carrière. Elle n’est toutefois que passagère, puisqu’il quittera officiellement la Juventus le 15 juillet prochain et reviendra donc dans son club d’origine... où il n’a toujours pas sa place.

Troisième plus grosse recrue de l’histoire du club derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment convaincu. Il a ainsi été poussé vers la sortie et depuis janvier dernier, il évolue en prêt du côté de la Juventus, où il semble au contraire avoir trouvé sa place.