«Pas important» : Le PSG va rendre fou Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le grand jour pour le PSG et Kylian Mbappé qui vont se retrouver pour la première fois depuis que le capitaine de l'équipe de France a quitté le club parisien, il y a un an. Et bien évidemment, le sujet a été abordé lors de la conférence de presse de Luis Enrique, mais l'entraîneur du PSG ne considère pas ses retrouvailles comme importantes et estime même que Kylian Mbappé appartient désormais au passé pour le club de la capitale.

Ce mercredi soir, le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Un choc pour aller défier Chelsea samedi en finale, mais l'enjeu est bien plus grand puisque c'est la première fois que Kylian Mbappé va retrouver le PSG depuis son départ il y a un an. Une année jonchée de polémiques et de conflits qui rendent ces retrouvailles très particulières. Et pourtant, Luis Enrique ne semble pas particulièrement concerné par l'idée d'affronter son ancien joueur.

Luis Enrique pas intéressé par les retrouvailles avec Mbappé « Il y a beaucoup de choses qui font que c’est un match particulier, autour du match il y a beaucoup de situations différentes. Mais à la fin, le plus important, c’est de jouer une demi-finale du Mondial des clubs. Je pense que c’est très intéressant, on doit être prêt pour rester concentré sur le match et sur la demi-finale », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse.