Mbappé - Al-Khelaïfi : La révélation que personne n’attendait après le clash au PSG !

Axel Cornic

Ce mercredi soir, il assistera aux retrouvailles très attendues entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, son ancien club, lors des demi-finales du Mondial des clubs. Un choc très attendu, surtout quand on sait tout ce qui a pu se passer en dehors des terrains entre la star française et le club parisien, surtout avec son président.

Tout le monde pesait qu’on allait y avoir droit en Ligue des Champions. C’est pourtant au Mondial des clubs, un an après son départ très polémique, que Kylian Mbappé va retrouver le PSG. Mais tout a changé, puisque le club parisien impressionne et surtout gagne sans lui.

Mbappé vs Al-Khelaïfi ! Dès qu’on a su pour cette rencontre, tous les yeux se sont tournés vers Mbappé, qui n’a pas quitté le PSG en très bons termes. C’est notamment le cas avec le président Nasser Al-Khelaïfi, puisqu’une véritable guerre l’opposerait à celui qui est désormais l’attaquant vedette du Real Madrid.