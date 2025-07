Samir Nasri - Canal + : Divorce imminent ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la chaîne 100% Ligue 1 doit voir le jour dans les prochains mois, les tractations s’intensifient pour former son casting. Président de LFP Media, Nicolas De Tavernost aurait approché plusieurs personnalités, dont Samir Nasri. En fin de contrat avec Canal+, l’ancien de l'OM n’aurait pas fermé la porte, malgré la volonté de la chaîne cryptée de le conserver.

Le compte à rebours est lancé. Dans 37 jours, la saison 2025-2026 de Ligue 1 débutera. Et pour la nouvelle chaîne 100 % Ligue 1 lancée par la LFP , il ne sera pas question de se rater. Aux commandes de LFP Média , Nicolas de Tavernost affiche une ambition claire. « Si on fait moins d'un million d'abonnés la première année, c'est qu'on aura échoué. On estime que les fans de foot prêts à s'abonner à un service de foot payant sont de l'ordre de 3,5 millions en France », a déclaré l’ancien président des Girondins de Bordeaux. Pour séduire ce large public, la LFP mise sur un abonnement à 14,99€ par mois avec engagement, et une formule à 9,99€ destinée aux moins de 26 ans. Diffusant huit matches de Ligue 1 par journée, la chaîne entend également attirer des visages familiers pour renforcer son attractivité.

Nasri négocie avec la chaîne 100% Ligue 1

D’après L’Équipe, plusieurs personnalités ont été approchées : Christophe Galtier (parti en Arabie saoudite), Raphaël Varane et Eden Hazard (qui ont décliné), mais aussi Franck Ribéry, ancien joueur de l’OM et du FC Metz. Samir Nasri, en fin de contrat avec Canal+, aurait lui aussi été sollicité. L’ex-international français serait sensible à cette proposition et pourrait intervenir comme consultant, à l’image de ce que faisait Thierry Henry pour Amazon Prime Video. En parallèle, Benoît Cheyrou et Johan Djourou seraient sur le point de donner leur accord.