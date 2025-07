Mbappé - PSG : Nouveau coup de tonnerre judiciaire !

La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature, l’affaire judiciaire visant indirectement le PSG est loin d’être refermée. Malgré ce retrait, l’information judiciaire se poursuit. Deux juges sont toujours chargés du dossier, dans un contexte plus large d’enquêtes autour du club parisien et de son président.

Comme révélé, Kylian Mbappé a décidé de retirer sa plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. Cette plainte visait indirectement le PSG, dans un contexte de tensions contractuelles particulièrement vives au cours de la saison 2023-2024. Mais contrairement à une enquête préliminaire, ce retrait n'entraîne pas automatiquement la clôture du dossier.

Le dossier continue Depuis l’ouverture d’une information judiciaire, deux juges d’instruction, Serge Tournaire et Vincent Lemonier, ont été désignés. L'Equipe fait alors savoir qu'ils peuvent poursuivre l’instruction du dossier indépendamment de la volonté de Kylian Mbappé et du PSG. La décision finale reviendra à la cheffe de section du parquet de Paris, Madame Proust.