PSG : Le transfert qui tourne au fiasco ?

Clairement pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani va devoir trouver une solution en ce mercato estival. Car si la Juventus souhaiterait le garder, les négociations avec le Paris Saint-Germain semblent avoir pris du plomb dans l’aile et les dernières indiscrétions en provenance d’Italie ne poussent pas à l’optimisme.

Plutôt à son avantage ces dernières semaines au Mondial des clubs , Randal Kolo Muani pourrait retrouver Paris dans seulement quelques jours. Son prêt se termine officiellement le 15 juillet et pour le moment, on ne sait pas vraiment où il jouera la saison prochaine. La seule chose certaine c’est que ce ne sera pas au PSG , où il ne semble plus avoir sa place.

Un prêt ou rien pour la Juventus ?

Le problème, c’est qu’il semble y avoir une distance importante entre la dernière proposition de la Juventus et la volonté du PSG. Du côté de Turin on parle en effet d’un prêt avec option d’achat, tandis qu’à Paris on souhaiterait boucler un transfert sec pour un joueur qui a tout de même été recruté 95M€ il y a seulement deux ans. Certains parlent d’une possible solution, mais l’offre ne devrait pas vraiment évoluer pour Randal Kolo Muani. D’après le journaliste italien Giovanni Albanese, la Juve souhaiterait se protéger avec un prêt, puisque l’attaquant français a montré des lacunes cette saison et n’aurait donc pas donné totale satisfaction.