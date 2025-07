Pierre Ménès, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après les Girondins de Bordeaux, le football français pourrait perdre l’OL, relégué en Ligue 2 et qui doit encore passer devant la DNCG pour éviter une descente à l’échelon inférieur. La réunion est prévue le 10 juillet, mais Pierre Ménès s’inquiète de ce qui pourrait être un nouveau choc en France.

Le football français traverse une crise qui n'épargne quasiment personne, pas même les plus grands clubs de l'Hexagone. C'est le cas des Girondins de Bordeaux, qui ont coulé à cause de Gérard Lopez et sont désormais en National 2, et cela pourrait bien être le cas de l'OL, relégué en Ligue 2 en attendant une ultime réunion le 10 juillet avec la DNCG. Dans tous les cas, c'est un choc pour Pierre Ménès.

OL - Bordeaux, Pierre Ménès est choqué « C’est sûr que pour des gens de ma génération, voir Bordeaux disparaître du football professionnel, c’est un choc. Voir l’Olympique Lyonnais risquer de suivre le même chemin, c’est un choc aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont mal faites, qui ne vont pas dans la gestion de John Textor, et ce n’est pas faite de l’avoir dénoncé depuis des semaines. Il n’y a pas besoin d’être un grand comptable et un grand argentier pour voir que Textor faisait ni plus ni moins de la cavalerie avec son club », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.