Officiel - Droits TV : Canal+ abandonne, nouvelle grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente et le retrait de Canal+ des négociations, la LFP a finalement officialisé la création de sa propre chaîne 100% consacrée à la Ligue 1. Le projet est désormais acté et une conférence de presse se déroulera le 10 juillet pour dévoiler tous les détails.

A un mois et demi du début de la saison de Ligue 1, le 15 août prochain, l'inquiétude grandissait et un nouveau scénario catastrophe était craint pour la diffusion du championnat. Il faut dire que le fiasco DAZN est encore dans toutes les têtes, mais cette fois-ci, la LFP a pris les devants en menant à bien son projet de création de chaîne. Sous l'impulsion de nouveau président Nicolas De Tavernost, LFP Média a officialisé la nouvelle.

La LFP officialise la création de sa chaîne 100% Ligue 1 à 14,99€ par mois « Réunis successivement ce mardi 1er juillet, le collège des présidents de clubs de Ligue 1, le Comité de Supervision de LFP Media et le Conseil d’Administration de la LFP ont adopté à l’unanimité un projet stratégique majeur : la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media », précise le communiqué officiel de la LFP, avant d'apporter d'autres précisions : « Ce projet ambitieux marque un tournant pour tous les passionnés de football français. Plus immersive et portée par l’ensemble des clubs de Ligue 1 McDonald’s, la plateforme diffusera dès la reprise du championnat le 15 août prochain les dix plus belles affiches de la saison, huit matches en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d’un grand magazine disponible – proposé en clair – le dimanche soir ».