Officiel - Droits TV : Canal+ annonce la fin !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que LFP Media travaille toujours sur la création de sa chaîne pour diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, cela se fera sans Canal+. Auprès de L'Équipe, Maxime Saadé a annoncé que la chaîne cryptée avait abandonné les négociations, notamment en raison du prix de l’abonnement que compte mettre en place LFP Media.

Le prix de l’abonnement « trop élevé »

« Notre plus gros désaccord ? Le prix de l'abonnement. C'est le premier sujet de désaccord profond entre nous. Le pass 100% Coupes d'Europe est à 10€ chez nous. On voit mal comment vendre une chaîne qui ne comporte pas la totalité de la L1 la première année (8 matches sur 9 par journée) autour de 20€, comme évoqué par la Ligue. C'est trop élevé. Il nous faut collectivement tirer les leçons de l'échec de DAZN avec son offre lancée entre 30 et 40€ par mois. Les téléspectateurs déçus qui ont alimenté le piratage doivent être reconquis. Par ailleurs, dans tous les scénarios, nous souhaitions proposer un tarif avantageux pour les abonnés Canal+ et beIN autour de 10€. Ce qui n'empêchait pas d'autres opérateurs d'en bénéficier aussi », a expliqué Maxime Saadé.