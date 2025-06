Ligue 1 - Droits TV : Canal+ de retour, c’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que LFP Media et son directeur général Nicolas de Tavernost travaillent sur la création d’une chaîne 100% Ligue 1, Canal+ a formulé deux propositions pour diffuser le championnat de France la saison prochaine. La première verrait la chaîne cryptée devenir le mandataire exclusif de cette future chaîne, tandis que dans le cadre de la seconde, elle ne serait que simple co-diffuseur.

Si le divorce avec DAZN est désormais acté, on ne sait pas encore où et comment sera diffusé le championnat de France la saison prochaine. LFP Media travaille sur la création d’une chaîne 100% Ligue 1 et en ce sens, Canal+ a formulé deux propositions pour diffuser sur sa plateforme 8 des 9 matchs de chaque journée, d’après les informations de L’Équipe.

Devenir mandataire exclusif de la chaîne 100% Ligue 1… La première consiste à voir Canal+ devenir le mandataire exclusif de cette toute nouvelle chaîne et la commercialiser auprès de tous les distributeurs (Free, Orange, SFR, Bouygues…). La chaîne cryptée s’engage à fournir un minimum garanti, mais n’a pas communiqué de montant, et à une répartition des revenus au-dessus d’un certain seuil. Canal+ demande en revanche à pouvoir co-diffuser l’affiche du dimanche soir sur sa chaîne et un tarif préférentiel pour ses abonnés. Cela serait synonyme du retour d’un Canal Football Club en clair et consacré à la Ligue 1.