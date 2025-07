Messi - Ronaldo : Donald Trump va les dégoûter

La rédaction

Présent lors de la finale mondiale entre Chelsea et le PSG, Donald Trump a encore fait parler de lui. Après une apparition remarquée lors de la remise du trophée, le président américain a désigné Pelé comme le plus grand joueur de l’histoire, au détriment de Messi et Cristiano Ronaldo.

Donald Trump ne passe jamais inaperçu. Invité par la FIFA à assister à la finale entre Chelsea et le PSG (3-0), le président des États-Unis s’est offert une apparition remarquée. Installé en tribunes du MetLife Stadium, il est même monté sur le podium lors de la remise du trophée. Une scène cocasse qui a fait réagir les réseaux sociaux, tant Trump semblait s’incruster dans la célébration londonienne. Le président américain a d’ailleurs lâché une déclaration qui devrait déplaire à Messi et Cristiano Ronaldo…

Chelsea surclasse le PSG Donald Trump n’aura pas porté chance au PSG. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Blues ont écrasé le Paris Saint-Germain 3-0. Dès la 22e minute, Cole Palmer a ouvert le score d’une frappe dans le petit filet, avant de doubler la mise seulement huit minutes plus tard. Juste avant le retour aux vestiaires, João Pedro a scellé la victoire d’un piqué sur Gianluigi Donnarumma. Le PSG, dépassé, n’a jamais su réagir face à l’intensité anglaise. Un revers amer pour Luis Enrique et ses hommes, qui espéraient conclure leur saison par un titre mondial.