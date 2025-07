RMC - After Foot : La grande annonce de Riolo sur son départ !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis avril 2006, Daniel Riolo livre ses analyses et ses impressions dans l'After Foot. Devenue un rendez-vous incontournable pour les fans de football, l'émission continue de battre des records d'audience. Au cours d'un entretien accordé à Nice-Matin ce dimanche, le journaliste est revenu sur cette réussite et a évoqué la suite de sa carrière.

Véritable pilier de RMC, Daniel Riolo incarne depuis près de deux décennies l’After Foot, émission culte pour tous les mordus de ballon rond. Connu pour son franc-parler, ses analyses percutantes et sa capacité à créer le débat, le journaliste a vu le programme évoluer au fil des saisons, sans jamais perdre son authenticité ni son influence grandissante dans le paysage médiatique français.

Dans un entretien accordé ce dimanche à Nice-Matin, le journaliste est revenu sur son parcours dans l’After Foot, évoquant avec lucidité la longévité de cette aventure médiatique. « J’estime que RMC est une entreprise assez formidable, qui me plaît » a reconnu Riolo.

Riolo annonce la couleur

Attaché à sa liberté de parole, Riolo ne semble pas prêt à tourner la page. Malgré les critiques, les polémiques et les tensions parfois vives autour de ses propos, il continue d’assumer son rôle d’éditorialiste sans filtre. « Si dans 50 ans, je serais dans l’After ? Je sais pas. On verra. Franchement, je n’en sais rien. Pour l’instant tout va bien, on s’amuse bien. » a-t-il lâché.