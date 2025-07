Après la catastrophe, l’OM le pousse dehors !

Alors que l’Olympique de Marseille souhaite mettre la main sur Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer son attaque, des départs sont également attendus dans le secteur offensif. Faris Moumbagna, qui sort d’une saison blanche après une rupture des ligaments croisés dès le premier match en août dernier, pourrait être concerné.

Une saison cauchemardesque

Après une saison blanche, Faris Moumbagna est donc invité à se trouver un nouveau point de chute, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028. Dans le premier épisode de la série Sans jamais rien lâcher diffusée sur la chaîne YouTube de l’OM, l’attaquant camerounais était revenu sur le soutien de Roberto De Zerbi et ses coéquipiers après sa blessure : « À la fin du match, j’étais déjà rentré au vestiaire directement, le coach est venu en premier et il m’a dit, je m’en rappelle : "On va t’attendre Faris, on sait que tu vas revenir fort et on sera tous avec toi". Ensuite, Leo (Balerdi) est venu me voir et il m’a dit "frérot, on sera avec toi tout au long de ta rééducation". J’étais en larmes et il me disait "T’inquiète, ça arrive aux plus forts et on sait que tu vas te relever plus vite". » Son rebond pourrait avoir lieu loin de l’OM.