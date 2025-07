Carine Galli, la fin d'une aventure de dix ans

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Visage bien connu des téléspectateurs de la chaîne L’Équipe, Carine Galli a fait sa dernière apparition à l’antenne vendredi soir du côté de Monaco, à l’occasion de la Diamond League, compétition d’athlétisme. La journaliste de 40 ans, également présente au micro de RTL, pourrait prendre la direction de RMC à la rentrée, radio qu’elle avait quittée en 2016.

Dans les médias aussi, le mercato bat son plein. Vendredi, Carine Galli apparaissait pour la dernière fois sur la chaîne L’Équipe, à l’occasion de la Diamond League au stade Louis-II de Monaco. Un an après Bertrand Latour, parti sur Canal +, l’antenne du canal 21 de la TNT perd une autre de ses figures phares, qui devrait probablement prendre le chemin de RMC.

« J'ai passé plus de dix ans géniaux » Avant d’entamer une nouvelle aventure professionnelle, la journaliste de 40 ans a fait ses adieux en direct, sans cacher son émotion. « Oui, je suis émue. J'ai passé plus de dix ans géniaux, et c'est vrai que je n'arrive pas à croire que je vous quitte. Mais en tout cas, merci à tout le monde. Merci à la chaîne, a confié Carine Galli vendredi soir à l’antenne. J'étais téléspectatrice de L’Équipe du soir et je me suis retrouvée dans la bande, donc c'était génial. »