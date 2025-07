Zidane au Paris FC, le gros coup tenté

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Presque trente ans après le départ de Zinédine Zidane de la Ligue 1, l’un de ses fils pourrait prochainement faire son apparition dans le championnat français. Actuellement en deuxième division espagnole, Luca Zidane, dont la clause libératoire est estimée à 2M€, intéresse le Paris FC, qui cherche une doublure à son jeune gardien titulaire Obed Nkambadio.

Zidane avait évoqué ses ambitions

Blessé à la cheville en mars dernier lors d’un match face à Cordoue – une rencontre marquée par un duel fraternel avec son frère Théo – Luca Zidane n'avait pas caché son envie d'évoluer en Ligue 1. « Je suis prêt à m’'installer et être performant en L1. On veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C'est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs » avait-il confié.