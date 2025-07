Lamine Yamal en danger, il stoppe tout !

Il y a peu de temps, Lamine Yamal a fêté ses 18 ans, mais malgré son jeune âge, l’Espagnol court déjà sur les pelouses de Liga depuis longtemps. L’attaquant aurait même pu être lancé en équipe première encore plus tôt par Xavi, mais Jordi Cruyff l’en avait alors dissuadé, car le prodige barcelonais n’avait pas encore signé de contrat professionnel.

Malgré son jeune âge, Lamine Yamal n’en est pas à sa première saison avec le FC Barcelone . L’international espagnol a fait sa première apparition avec son club formateur le 29 avril 2023 contre le Betis (victoire 4-0 du Barça ), alors qu’il n’avait que 15 ans, 9 mois et 16 jours. Il devenait alors le plus jeune joueur à faire ses débuts sous les couleurs blaugrana.

Yamal aurait pu commencer encore plus jeune

Si Lamine Yamal a donc commencé son aventure professionnelle très jeune, il aurait pu être lancé dans le grand bain encore plus tôt. Jordi Cruyff, l'ancien directeur sportif blaugrana a révélé à Sport que c’était la volonté de Xavi, mais il a dû l’en dissuader car le prodige du FC Barcelone n’avait alors pas signé de contrat professionnel et le Barça prenait donc un gros risque. « Xavi voulait faire débuter Lamine Yamal encore plus tôt. Et nous avons dû en discuter avec Mateu. Nous avons dit : "Xavi, il a 15 ans et il n’est pas protégé. S’il joue dix matchs et montre ce que nous voyons déjà en lui… il n’a pas de contrat. Nous le mettons sur le marché sans aucune protection". »