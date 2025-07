Lamine Yamal : Le craquage en direct 

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au vu de son statut acquis par ses performances avec le FC Barcelone et l’Espagne, Lamine Yamal est devenue une star très médiatisée. Voire trop selon Florent Gautreau qui regrette l’ampleur prise dans les médias par sa fête d’anniversaire et le scandale avec les personnes invitées atteintes de nanisme.

«Il est parti dans le grand monde de la médiatisation à outrance»

« Je pense qu’on ne passe rien à Yamal et que déjà, à peine le gars est entré dans la lumière, qu’une manière ou d’une autre, on veut lui faire payer ça. C’est à dire qu’il n’a plus le droit à un petit dérapage, aucune attitude un peu inconvenante car il est parti dans le grand monde de la médiatisation à outrance et à partir de là tu n’as plus le droit à l’erreur. Sauf que c’est es un gamin, qui vient d’avoir d’avoir 18 ans. On a un phénomène et parce que le gars, qui reste un gamin, a eu une attitude pas super clean à la fin d’un match et qu’il y a cet anniversaire, on ne lui passe rien ». a dans un premier temps assuré le journaliste de la radio.