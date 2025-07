Deschamps : La mystérieuse annonce de Pogba...

Cette saison, Paul Pogba va évoluer pour la première fois en Ligue 1, car il a décidé de faire son grand retour du côté de l’AS Monaco. Le milieu de terrain devra retrouver son niveau d’antan, qui avait fait de lui un cadre de l’équipe de France. Justement, le Monégasque espère bien être rappelé par Didier Deschamps, comme il l’a confié au streamer Speed.

Dans peu de temps, on devrait enfin revoir Paul Pogba sur les terrains. Souvent blessé, mais surtout suspendu pour dopage, le Français va enfin reprendre la compétition et cela sera avec l’AS Monaco. Malgré de nombreuses propositions cet été, le milieu de terrain a choisi la Ligue 1 pour se relancer.