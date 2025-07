De Zerbi claque la porte, c’est la panique !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, Salim Lamrani livre plusieurs anecdotes révélatrices sur la personnalité de l’actuel entraîneur de l’OM. Selon lui, De Zerbi est un homme de principes, profondément attaché à ses joueurs. En 2016, il n’avait pas hésité à quitter Foggia après un désaccord éthique avec sa direction.

Connu pour son football audacieux et sa forte personnalité, Roberto De Zerbi est aussi un homme de principes. Auteur de l’ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi », Salim Lamrani revient sur un épisode révélateur survenu lors de son passage à Foggia entre 2014 et 2016. Alors qu’il s’apprête à prolonger son contrat avec l'équipe italienne, De Zerbi découvre une situation qu’il juge inacceptable. Le club avait promis à son gardien remplaçant — alors blessé — de lui rembourser les frais d’une opération. Mais au moment de conclure la prolongation de son propre bail, l’actuel entraîneur de l ’OM apprend que cette promesse n’a pas été tenue.

« Il avait une réunion pour renouveler son contrat à Foggia. Puis, il apprend que le gardien remplaçant, qui était blessé. Le club s’était engagé à lui restituer la somme après son opération. Mais il découvre que le club refusait d’honorer sa promesse. Lorsqu’il apprend ça, lors de la réunion censée traiter du renouvellement du contrat, il dit : « Payez d’abord ce que vous devez au gardien , et ensuite on se revoit » », raconte Salim Lamrani lors d’un entretien à Massilia Zone.

« Sa réponse a été physique »

Face à cette injustice, la réaction de De Zerbi est immédiate. « Le Directeur sportif, un peu en panique, lui court après et a le geste malencontreux de mettre la main sur l’épaule. Mais De Zerbi vient de la rue, et sa réponse a été physique. C’est la raison pour laquelle il a quitté Foggia. Il a subordonné son intérêt personnel pour défendre quelqu’un qui se trouvait en situation de vulnérabilité » a dévoilé Lamrani. Depuis, les relations entre De Zerbi et Foggia sont revenus à la normale puisque le technicien a été fait citoyen d’honneur de la ville en juin dernier.