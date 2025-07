Vente OM : Désastre à 700M€, c’est terminé pour McCourt

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’OM affiche une certaine stabilité en façade, le journaliste Thibaud Vézirian affirme que les apparences sont trompeuses. Selon lui, une vente du club est déjà en cours, portée par un consortium saoudien. Il s’appuie sur des éléments financiers concrets et une évolution nette dans la stratégie de recrutement du club pour appuyer ses propos.

Depuis plusieurs années, la question de la cession de l’ OM revient avec insistance, alimentée par des rumeurs, mais jamais confirmée par Frank McCourt . Pour Thibaud Vézirian, il ne s’agit pourtant plus de simples spéculations. Le journaliste affirme que le processus est déjà enclenché, et que des preuves tangibles existent, à commencer par la situation financière de l’actuel propriétaire, Frank McCourt, à la tête de l' OM depuis 2016.

« Il y a une réalité économique, Frank McCourt a une richesse estimée à 1,2 milliards de dollars. Il a investi et perdu 700 millions d’euros depuis qu’il est arrivé à l’OM. N’importe quel homme d’affaires a des garanties de ce qui arrive ensuite pour retomber sur ses pattes. Jamais un homme d’affaires ne va engloutir trois quarts de sa fortune dans un club comme Marseille alors qu’il ne sait même pas ce que c’est la règle du hors-jeu. De l’extérieur, on peut penser qu’il ne se passe rien » a confié Vézirian . Selon lui, aucun dirigeant n’accepterait de perdre autant tout en restant en place.

L'OM va changer de propriétaire ?

Pour Vézirian, l’OM est déjà entré dans une nouvelle ère. Ces investissements soudains le prouveraient. « Mais entre 2020 avec Villas-Boas et pas un euro, des prêts de Ntcham et maintenant des joueurs comme Rabiot qui signent avec des primes colossales et des salaires fou, on a quand même une évolution majeure. Il y a des nouveaux moyens financiers qui permettent de garantir une officialisation de cession à des gens qui font partie de ce consortium mené par les Saoudiens qui vont reprendre le club » a confié le journaliste au cours d’un live Twitch.