Mercato : Le coup de théâtre qui va dégoûter le PSG ?

Alors qu’un accord est annoncé avec Illya Zabarnyi depuis plusieurs jours maintenant, le PSG travaille toujours sur son transfert. Le club de la capitale ne parvient pas à s’entendre avec Bournemouth sur l’indemnité de transfert. Le défenseur ukrainien, qui aurait d’autres options pour son avenir, pourrait donc revenir sur sa décision initiale de signer chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG n’a jamais été aussi proche et en même temps aussi loin de s’attacher les services d’Illya Zabarnyi. Depuis plusieurs jours, voire semaines maintenant, un accord est annoncé entre le défenseur central ukrainien et le club de la capitale. Seulement, le joueur de 22 ans est toujours à Bournemouth. Les pensionnaires de Ligue 1 et de Premier League ne parviennent pas à s’entendre autour de l’indemnité de transfert.