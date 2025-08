«L’un des meilleurs du monde» est annoncé au PSG !

L’avenir de Gianluigi Donnarumma ne cesse d’enflammer le mercato. Sa prolongation au PSG semble bloquée pour le moment, alors que son contrat court jusqu’en juin 2026. Mais pour l’instant, personne ne sait vraiment ce que l’Italien fera cet été. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le portier de 26 ans jouit d’une bonne réputation à l’étranger.

Gianluigi Donnarumma continue de faire parler de lui sur le mercato. À un an de la fin de son contrat au PSG, l’international italien ne semble plus vraiment proche d’une prolongation. Le portier de 26 ans et les Rouge-et-Bleu sont en profond désaccord sur la question du salaire. L’avenir est donc flou pour le champion d’Europe, qui ne manque pourtant pas d’options.