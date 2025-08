Donnarumma : Annonce surprise au PSG !

Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma est annoncé sur le départ en ce mercato estival. Il faut dire que le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans moins d’un an et pour le moment, une prolongation semble très mal embarquée. Après l’épisode Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens n’ont aucune intention de revivre le même fiasco.

C’est le gros dossier du moment. Héros de la Ligue des Champions et considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie au PSG . Et son remplaçant est déjà annoncé, puisque RMC Sport ou encore L’Equipe ont évoqué un accord trouvé avec Lucas Chevalier , le gardien français du LOSC .

Le PSG l’attendrait à l’entrainement

A Paris, on attend avec impatience de connaitre enfin l’issue du feuilleton, qui ne s’annonce pas si simple que ça, surtout avec le salaire très important de Gianluigi Donnarumma. Mais en attendant, on devrait bel et bien le revoir au Campus ! La Gazzetta assure en effet qu’en dépit de tout ce qui a pu être dit, le gardien de but est tout de même attendu à la reprise des entrainements, ce mercredi 6 aout. Et il ne fait pas de doutes que sa présence lors due la Supercoupe d’Europe ou encore pour la 1ere journée de Ligue 1 qui débutera le 15 aout prochain, va faire couler beaucoup d’encre.