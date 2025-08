Transfert de Greenwood : Son remplaçant arrive à l’OM ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Mason Greenwood est annoncé dans le viseur du club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, l’OM a s’est mis sur la piste d’un nouvel ailier et a entamé des négociations avec le LOSC dans l’optique d’un transfert d’Edon Zhegrova. Reste à savoir si cette piste a été activée pour anticiper un éventuel départ de l’Anglais, mais l’international kosovar de son côté est très intéressé à l’idée de rejoindre Marseille.

Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United contre 30M€ bonus compris, Mason Greenwood sort d’une belle première saison à l’ OM , à l’issue de laquelle il a fini co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé ( PSG ). Des performances qui ont attiré l’attention de l’ Arabie Saoudite et plus précisément d’ Al-Nassr , club de Cristiano Ronaldo .

… et s’intéresse maintenant à Zhegrova

Dans le même temps, l’OM a activé une nouvelle piste au même poste que Mason Greenwood. D’après Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec le LOSC pour un transfert d’Edon Zhegrova, à qui il ne reste qu’un an de contrat, ainsi qu'avec ses agents. Ce que confirme Foot Mercato, précisant que Naples et Al-Nassr sont également intéressés par l’international kosovar (34 sélections), mais que ce dernier donne sa préférence à Marseille. L’ailier âgé de 26 ans n’a plus joué depuis le mois de décembre dernier en raison d’une blessure musculaire et après avoir refusé une offre de prolongation en janvier.