Donnarumma : Incroyable coup de théâtre au PSG ?

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma ne semble plus être le bienvenu au Paris Saint-Germain, où on aurait déjà choisi Lucas Chevalier pour lui succéder dans les cages. Les négociations autour de sa prolongation semblent avoir trop duré et les dirigeants parisiens en auraient eu assez, mettant donc l’Italien sur le marché.

Il a fallu attendre la deuxième partie du mercato pour voir les choses s‘emballer à Paris. Après être allé chercher la première Ligue des Champions de son histoire, le PSG semble prêt à un grand changement avec le possible départ de Gianluigi Donnarumma. Au club depuis 2021, l'international italien se retrouve à moins d’un an de la fin de son contrat.

Le PSG a retenté sa chance, mais... Pour ne pas revivre un épisode à la Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens semblent donc avoir décidé de pousser Donnarumma vers la sortie, dans l’espoir de lui trouver un club d’ici la fin du mercato. Pourtant, La Gazzetta dello Sport nous apprend que des nouveaux contacts auraient eu lieu tout récemment entre les agents du gardien et le PSG, dans l’espoir de peut-être relancer les négociations.