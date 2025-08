Le PSG réalise un coup légendaire, c’est le choc !

Le PSG a bluffé son monde lors de l’exercice 2024-2025. La formation parisienne a bouclé la saison la plus dense de l’histoire du football européen. Et elle a été magnifiée par le quadruplé légendaire des Rouge-et-Bleu, ponctué par le premier sacre du club de la capitale en Ligue des champions.

65 matchs : Le PSG a bluffé tout le monde !

Comme le rapporte Le Parisien, le PSG a bouclé la saison la plus dense de l’histoire du football européen avec 65 matchs au total en 2024-2025. La performance est d’autant plus remarquable et choquante puisque les hommes de Luis Enrique ont réalisé un quadruplé historique, sublimé par le premier sacre en Ligue des champions.