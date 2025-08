PSG : Il annonce un transfert «politique» avec une star

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les discussions autour d'une prolongation de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé d'intensifier ses discussions avec Lucas Chevalier. Sauf retournement de situation, le portier du LOSC devrait poser ses valises dans la capitale française. Pour Alberto Brignoli, ancien portier de l'AEK Athènes, cette décision est purement politique.

Grand artisan de la victoire du PSG en Ligue des champions, Donnarumma refuse toujours de signer un nouveau bail. Entre les deux parties, les positions restent éloignées, et il faudrait aujourd’hui un miracle pour que l’ancien gardien du Milan AC prolonge son contrat. Ancien portier de l’ AEK Athènes, Alberto Brignoli a donné son avis sur la décision du PSG. Selon lui, le club parisien s’est servi de cette opération Chevalier pour mettre la pression sur Donnarumma , à un an de la fin de son contrat.

« Cette opération est politique »

« Gigio est l'un des trois meilleurs gardiens de but au monde. À 26 ans, il a déjà 500 matchs à son actif, il a remporté l'Euro et la Ligue des champions, c'est un joueur d'exception. Vu de l'extérieur, cela pourrait être une manœuvre du club pour lui mettre la pression et le pousser à renouveler son contrat. Comme s'ils lui disaient : « Pour nous, cela ne change rien, si tu ne renouvelles pas, nous prendrons Chevalier ». Je pense que le premier choix du PSG reste Donnarumma et que cette opération est « politique », c'est-à-dire qu'elle vise à le pousser à renouveler son contrat » a confié Brignoli au cours d’un entretien accordé à Tutto Mercato Web.