PSG - Donnarumma : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

La situation de Gianluigi Donnarumma continue de faire du bruit sur le mercato. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin 2026, les deux parties n’arrivent pas à s’entendre pour une prolongation. Un transfert dès cet été a alors été évoqué pour le portier italien. Mais un improbable retournement de situation ne serait pas à exclure dans ce dossier.

Que fera Gianluigi Donnnarumma cet été ? Cette question ne cesse d’animer le mercato depuis plusieurs jours maintenant. Son contrat avec le PSG expire en juin 2026, et les deux parties ne se sont toujours pas mises d’accord concernant une prolongation. Le gardien de but de 26 ans et les dirigeants parisiens seraient en profond désaccord sur la question du salaire. Le10Sport.com vous a même révélé en exclusivité que le PSG commençait déjà à préparer sa succession avec Lucas Chevalier.