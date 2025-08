Transfert de Greenwood : L'OM annonce le verdict !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aux dernières nouvelles, l'OM aurait initié les discussions pour faire venir Edon Zhegrova (LOSC). Une piste qui a fait naitre quelques craintes chez les supporters olympiens. En effet, aux yeux de certains, le Kosovar pourrait venir pour pallier un futur départ de Mason Greenwood, annoncé dans le viseur de l'Arabie Saoudite. A l'OM, on a toutefois été très clair.

Zhegrova ne vient pas pour remplacer Greenwood !

Cette piste Zhegrova est-il alors annonciatrice d'un futur départ de Mason Greenwood ? Selon les informations de La Provence, la réponse est non. En effet, du côté de l'OM, on expliquerait que ces deux dossiers ne seraient absolument pas liés. D'ailleurs, la position du club phocéen pour Greenwood serait encore et toujours la même : il n'est pas à vendre.