Transfert à 20M€ : Le grand mystère à l'OM !

Avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, on pensait que l'OM avait tout ce qu'il fallait en attaque. Mais voilà que ça pourrait encore bouger puisque ce mardi, ça s'est enflammé à propos d'un potentiel recrutement d'Edon Zhegrova, décidé à quitter le LOSC. Une piste à propos de laquelle on préfère rester mystérieux à l'OM.

Ce mardi soir, c'est Timothy Weah qui a atterri à Marignane avant de s'engager dans les prochaines heures avec l'OM. L'Américain va ainsi devenir la nouvelle recrue du club phocéen et certainement pas la dernière. Medhi Benatia s'active en coulisses pour offrir d'autres armes à Roberto De Zerbi et voilà que ces dernières heures, il a été question d'un nouveau dossier. Décidé à quitter le LOSC, Edon Zhegrova verrait d'un bon oeil une arrivée à l'OM, avec qui les discussions seraient déjà en cours.

La piste Zhegrova pas confirmée ! Malgré Mason Greenwood, intransférable, Edon Zhegrova pourrait donc venir renforcer le couloir droit de l'attaque de l'OM cet été. Mais il ne faut pas compter sur le club phocéen pour trop en dire sur une arrivée de l'ailier du LOSC, dont le transfert pourrait atteindre 20M€. En effet, comme le fait savoir La Provence, du côté de la direction olympienne, on refuse toute confirmation de la piste Zhegrova pour le moment, préférant ainsi garder un certain mystère.