Mercato - PSG : Le prochain club de Kimpembe annoncé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe n'a jamais quitté la capitale. Le défenseur français sort de plusieurs années de galère avec son physique et son léger retour l'hiver dernier ne lui a pas permis de changement. L'homme aux 28 sélections est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026 et l'heure du départ a peut-être sonné pour lui puisque Walid Acherchour l'imagine bien partir au Qatar.

Défenseur central de 29 ans, Presnel Kimpembe est victime d'une rupture du tendon d'Achille en 2023 qui l'éloigne des terrains pendant près de deux ans. De retour début février en Coupe de France, il n'a disputé que quelques minutes. Il ne semble donc plus être compétitif pour rester au PSG et la porte à un départ est ouverte.

Kimpembe bientôt au Qatar ? Malgré ses nombreuses blessures, Presnel Kimpembe s'est toujours beaucoup investi au sein du vestiaire. Sur le plan sportif, il est peut-être temps de prendre du recul. « Il y a un gros problème avec Kimpembe, il n’est plus apte à jouer au haut niveau. Il est important pour le groupe, donc qu’il passe de l’autre côté. Il n’a pas l’air d’être dans les plans de Luis Enrique. Donc la question se pose, il a un gros salaire. Il va terminer dans le club de Verratti dans un an cette histoire » lâche Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.