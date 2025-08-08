Transferts : Une star du PSG ejectée à cause du salaire ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé. Le portier italien voit même débarquer Lucas Chevalier à Paris pour lui prendre sa place de numéro un. Pourtant ces derniers mois, l'ancien Milanais a eu des discussions avec la direction du PSG pour une prolongation de contrat. Mais cela n'a pas fonctionné à cause d'une affaire de salaire...

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore quitté le club malgré l'avancement du dossier Chevalier. Le portier italien devrait cohabiter avec le Lillois, une situation difficile à aborder. Le PSG semble avoir fait son choix, après avoir tenté de prolonger Donnarumma. Le salaire proposé ne convenait pas à l'Italien et d'après Fabrice Hawkins, le PSG n'a pas insisté.

Donnarumma en difficulté au PSG Malgré le fait d'avoir réussi à marquer les esprits lors de certaines soirées de Ligue des champions ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma n'a pas fait la différence et le PSG a choisi Lucas Chevalier. Le club ne prévoit pas de concurrence, reléguant ainsi l'Italien au poste de gardien numéro deux. « Il est très apprécié du groupe, de ses coéquipiers. Certains sont déjà émus de voir cette situation. Son traitement va être surveillé. Ne pas le mettre dans le groupe sera le meilleur moyen de créer des tensions. S’il ne joue pas de la saison, est-ce qu’il sera titulaire avec l’Italie à la CDM ? Oui selon moi » précise Fabrice Hawkins dans l'After Foot sur RMC.